- Aborcja, którą miałam jako nastolatka, była najtrudniejszą decyzją w moim życiu. Wtedy była dla mnie udręką i do dziś sprawia mi wiele bólu. Jednak była to droga do życia pełnego radości i miłości, której doświadczam. Tamta decyzja o przerwaniu ciąży pozwoliła mi dorosnąć i zostać matką, jaką zawsze chciałam być - napisała.

Gwiazda skrytykowała nową ustawę w stanie Teksas, która zakazuje aborcji po "wykryciu bicia serca płodu".

Przerażona zmianami napisała osobisty felieton, który ukazał się na łamach "The Washington Post". Dziś Thurman ma 51 lat i jest mamą 3 dzieci.