Wciąż w mediach pojawiają się spekulacje, czy Anna i Edward zdecydują się powiększyć rodzinę. O swoim stosunku do posiadania dzieci Cieślak opowiadała kilka tygodni temu w wywiadzie dla portalu Kobieta.pl. Aktorka wyznała, że miejsce dzieci w jej życiu wypełnia aktorstwo.

Mam 40 lat, nie mam rodziny, nie mam dzieci, którymi muszę się zająć i które muszę wychować. Mam czas i chcę mieć czas na proces budowania kreacji. Scena, film to moje życie - wyjaśnia.

Ja nie czuję się niespełnioną kobietą. To niesamowite, co powiedziała mi kiedyś moja mama: "Aniu, nie wszyscy muszą mieć dzieci". Czy to jest złe, że mówi ci coś takiego twoja matka, która sama wychowała dwie córki? (...) Kiedy wszyscy cię cisną i mówią: "powinnaś mieć dzieci i założyć rodzinę, już najwyższy czas", moja mama mówi: "A byliście na jej przedstawieniach? Ona za każdym razem rodzi nowe dziecko - mówi Cieślak.