- Jeśli wie się, że jest się bezgranicznie i bezwarunkowo kochanym, akceptowanym i lubianym... To nie jest tylko akceptacja, jak się wie, że po drugiej stronie jest człowiek, który zna cię na wylot. I to nie jest na chwilę, tylko na zawsze, to jest w tym coś magicznego. Jakbyś miała siebie, tylko taką drugą – mówi Maja.

