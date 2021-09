Ewa Farna i Martin Chobota pobrali się w 2017 roku. W 2019 r. na świecie pojawił się ich pierwszy synek - Artur.

Teraz na instagramowym profilu gwiazdy pojawił się wpis, w którym poinformowała, że jej mąż Martin Chobot odchodzi z zespołu piosenkarki.

Ponieważ mój Martin nie ma kont na social mediach, zostawiam tu parę słów od niego dla fanów: Po długim rozważaniu zdecydowałem, że z końcem roku zakończę swoją działalność w zespole. Czuję, że przez te 12 lat dałem zespołowi co potrafiłem a on mi to, co najważniejsze - rodzinę - przekazała piosenkarka.

Gdzieś po drodze trochę zagubiłem radość z koncertowania a uważam, że ważne jest ją znów w sobie odnaleźć, żeby móc szczerze cieszyć się byciem na scenie. Bardzo dziękuję wszystkim za możliwość grania w zespole oraz za Waszą przychylność - wyznał Martin.

Za siebie dodaję, że decyzja męża nie zmienia faktu, że będziemy się nadal trzymać razem. Dziękuję za przepiękne wspólne lata na scenie, Kochanie - dodała piosenkarka.

Fani zamieszczali pod postem komentarze, w których byli zawiedzeni tą decyzją. "Nie wierzę, jestem zawiedziona"; "Będziemy tęsknić za tobą" - pisali.