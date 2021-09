Na Instagramie w InstaStory Kazadi zamieściła dwa zdjęcia. Jedno z nich zostało zrobione, by pokazać pracodawcy, że jej zły stan zdrowia nie pozwala na pracę w nowym projekcie.

Reklama

Druga z fotografii została wykonana na planie programu "Dzień dobry TVN" zaledwie pięć dni po zdjęciu ze szpitala. Patricia Kazadi widnieje na nim w nietuzinkowej sukience, która podkreśla jej figurę.

To zdjęcie było wykonane dla mojego pracodawcy, kiedy w nocy, dzień przed nagraniem nowego projektu, musiałam z niego zrezygnować, a nie chciałam wyjść na osobę niepoważną, lub być posądzoną o to, że udaje. To, co się działo tej nocy, było aż niewiarygodne. Nie miałam w planach publikacji tego typu zdjęć z mojej półtorarocznej batalii o moje zdrowie, którą dalej toczę. Jednak jeżeli moja historia może posłużyć jako przykład tego, że ocenianie innych przez pryzmat wagi jest absolutnie nie na miejscu, więc niech tak będzie - wyznała we wpisie Patricia Kazadi.

Gwiazda wyznała, że od dłuższego czasu zmaga się z problemami ze zdrowiem. Nie wyjaśniła co to za choroba. We wcześniejszych wpisach na Instagramie pisała, że w przeszłości borykała się ze stanami depresyjnymi i problemami z odżywianiem, wynikającymi m.in. z presji, którą odczuwała jako osoba medialna.