Kim pojawia się na koncertach rapera i imprezach organizowanych w związku z premierą albumu "Donda". Na jednym z wydarzeń celebrytka zaprezentowała się w sukni ślubnej. Kim i Kanye wychowują razem czwórkę dzieci. To właśnie one mają być największą motywacją pary do naprawy małżeństwa.

