Córki Katarzyny Figury to Koko, która ma 18 lat i Kashmir, która jest młodsza o dwa lata.

Reklama

W rozmowie z Plejadą aktorka wyznała, jak widzi przyszłość swoich córek.

Na pewno ich zainteresowania od zawsze są artystyczne, przyszło to w jakichś naturalny sposób. Jest to muzyka, oczywiście film, który łączy wszystkie dziedziny sztuki, ale i fotografia, taniec - mówi Figura.

Jednocześnie dodaje, że nie zamierza decydować o przyszłości swoich córek.

Nie wpływam w żaden sposób na to, czym się zajmują - mówi. Wspomina, że gdy córki były małe bywały z nią w teatrze.

Do nich należy, co będą robić w życiu, ale myślę, że to będę dziedziny artystyczne. Mają wielki potencjał myślenia o sztuce i bycia w sztuce - stwierdza.