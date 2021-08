Pamiętam, gdy miałam nadwagę i zajadałam się fast foodem, zajadałam emocje. Nie myślałam o sobie dobrze i nie ceniłam się tak, jak powinnam. Patrzę na tę dziewczynę i jestem dumna z tego, kim się stałam i co osiągnęłam - napisała pod jednym ze zdjęć z przeszłości.

Aktorka wysłała słowa wsparcia do tych, którzy zmagają się z tym problemem. Twierdzi, że nigdy nie jest za późno, by naprawić swoje życie i starać się być najlepszą wersją siebie. To nie wyścig, nie zawody. Chodzi o szacunek do samej siebie. Uśmiechaj się i staraj się być aktywna! - dodała.