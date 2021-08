Angelina Jolie na Instagramie

Reklama

Angelina Jolie wyjaśniła, dlaczego założyło kontro na Instagramie.

"W tej chwili ludzie w Afganistanie tracą możliwość komunikacji w mediach społecznościowych oraz wolnej wypowiedzi. Pojawiłam się więc na Instagramie, by dzielić się ich historiami oraz dawać głos tym, którzy w różnych rejonach globu walczą o podstawowe prawa człowieka" - czytamy we wpisie aktorki.

Aktorka opublikowała list, który dostała od nastoletniej Afganki.

"To list, który dostałam od nastolatki z Afganistanu. Obecnie mieszkańcy Afganistanu tracą zdolność komunikowania się w mediach społecznościowych i swobodnego wyrażania siebie. Przybyłam więc na Instagram, aby podzielić się ich historiami i głosami ludzi z całego świata, którzy walczą o swoje podstawowe prawa człowieka. Jak inni, którzy są zaangażowani, nie odwrócę się. Nadal będę szukać sposobów, by pomóc. I mam nadzieję, że do mnie dołączycie - napisała Angelina Jolie na Instagramie.