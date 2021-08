Ślub Opczowskiej i Łęskiego ma się odbyć pod koniec sierpnia.

Okazuje się, że para pobierze się na bałtyckiej plaży.

Przygotowania do uroczystości idą pełną parą. Jak donosi serwis Plotek niedawno przyłapano ją na tym, jak przymierzała sukienkę ślubną w jednym z salonów w Warszawie.

Towarzyszyli jej mama oraz syn Maks. Na profilu salonu na Instagramie pojawił się post, w którym Opczowska ma na sobie białą suknię. Zdjęcie szybko jednak zniknęło z sieci, ale model sukni ma wyglądać tak.

To, co udało ustalić się portalowi to fakt, że para młoda wystąpi na plaży boso. Z kolei wp.pl podaje, że dziennikarka zdecyduje się na koronkową suknię, a se.pl, że podczas ceremonii to właśnie syn Małgosi poprowadzi ją do ślubnego kobierca.

Chłopczyk będzie odprowadzał mamę do ołtarza ustawionego na plaży. Zastąpi w ten sposób zmarłego niedawno tatę prezenterki – informuje Super Express.

Jestem bardzo szczęśliwa. To najpiękniejszy czas w moim życiu - i prywatnym i zawodowym. Niech trwa jak najdłużej - powiedziała ostatnio dziennikarka w rozmowie z serwisem Pomponik.pl.