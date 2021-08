Siedziałem zrozpaczony w swoim pokoju na Żoliborzu w Warszawie, po jakiejś totalnej imprezie, moja żona bawi się z dziećmi na podwórku, a ja mówię: "Dlaczego ja tu siedzę i w ogóle nie uczestniczę. Łeb mam jak bania". Zacząłem taki rozpaczliwy tekst, który był wołaniem do stwórcy, że chciałbym być twoim kumplem. Wtedy zaczęła się moja droga poszukiwania i trwa to 20 lat. Droga chrześcijańska, która nie jest absolutnie drogą łatwą. Trwam przy Bogu i niech będzie moim kumplem – mówi muzyk.

Muniek po dzieciństwie spędzonym w Częstochowie na stałe przeprowadził się do Warszawy, którą pokochał.

Jestem warszawiakiem z wyboru. Mieszkam tu prawie 40 lat. Żoliborz w moim prywatnym rankingu dzielnic jest numer jeden – mówi Staszczyk. Od kilkunastu lat Muniek nie mieszka już na Żoliborzu, a na dzielnicy Włochy. Utwór "Warszawa" T.Love znają chyba wszyscy.

To jest świetny kawałek. Jestem od urodzenia z Warszawy i to miasto jest mi bliskie. Muniek jest z Częstochowy, ale dobrze rozszyfrował, jak ta Warszawa wyglądała w tamtym czasie. To jest kultowy kawałek. Jest tak czasami, że ludzie, którzy tak naprawdę nie są z Warszawy, potrafią zrobić bardzo warszawskie rzeczy – mówi Wojciech "Sokół" Sosnowski.

To klawy facet, równy. Ja też jestem chyba równa i jak się spotkaliśmy, to jak równy z równym i jest fajnie – śmieje się aktorka i wokalistka Stanisława Celińska.