W marcu tego roku 55-latka poinformowała, że choruje na poważną chorobę, która utrudnia jej życie.

Właśnie z tego powodu Marzena Kipiel-Sztuka nie może zaszczepić się przeciwko COVID-19.

Od dłuższego czasu cierpię na chroniczne zapalenie oskrzeli, co skutkuje podwyższoną temperaturą. To efekt POChP, przewlekłej choroby płuc. Tacy jak ja nie mogą zaszczepić się przeciwko COVID-19, co powoduje, że o wakacyjnych podróżach mogę tylko pomarzyć. Nie chcę narażać siebie i innych na zakażenie, więc siedzę w domu. Mówiąc szczerze, mam tego serdecznie dość - wyznała Marzena Kipiel-Sztuka w wywiadzie dla "Twojego Imperium".