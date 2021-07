O tym, że jest w ciąży Agnieszka Kaczorowska poinformowała w styczniu. W marcu zaś poinformowała, że wraz z mężem Maciejem Pelą spodziewają się córki.

Tydzień później poinformowali, że dziewczynka będzie miała na imię Gabrysia.

Teraz poinformowała, że właśnie po raz drugi została mamą.

Na Instagramie zamieściła zdjęcie ze swoją nowonarodzoną pociechą.

Trzymam w rękach kolejny cud życia! To było coś niesamowitego i błyskawicznego! Za mną kompletnie inny poród niż dwa lata temu… taki wymarzony, upragniony. Taki poród. po którym czuję się heroską! Po raz kolejny przekonałam się, że mój mąż to moja druga połowa. W porodzie również! Urodziliśmy Gabi razem i to było przepiękne przeżycie! Maćku Pelo, rządzisz! Aniu, choć nasze drogi zeszły się trochę w ostatniej chwili, to z położną z taką mocą, można zdobywać cały kosmos! Dziękuję, że byłaś przy naszej rodzince w tej ważnej chwili i poprowadziłaś nas bezbłędnie! Centrum Porodów Naturalnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny to obłędne miejsce na piękny naturalny poród. Dziękuję całemu personelowi oraz dyrekcji szpitala za opiekę w iście domowej atmosferze. Natura jest niesamowita. A kobieta jest siłą! Czuję się niewiarygodnie spełniona i szczęśliwa zaczynając kolejny rozdział naszej Pelakowej rodzinki… już z Gabi na pokładzie - napisała.