Anna Karczmarczyk i Pascal Litwin właśnie zostali rodzicami.

Reklama

W środę wieczorem aktorka na swoim profilu na Instagramie poinformowała, że rodzina jest już w komplecie.

I stało się światło! - napisała.

W poście podziękowała tym, którzy opiekowali się nią podczas porodu.

Chciałabym z tego miejsca podziękować niesamowitemu, pięknie babskiemu zespołowi Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie za opiekę i pomoc w tych szalonych dniach. Nie mogłam trafić lepiej. Nicole, jesteś moją superbohaterką, dziękuję za twoją wiedzę, poczucie humoru i zaangażowanie. Dzięki Tobie to był dobry poród! Dyrekcji szpitala, każdej położnej, każdej pani doktor oraz salowym dziękuję, dziękuję, dziękuję i tule Was gorąco do serca - jesteście wspaniali. Czułam się zaopiekowana w tych ważnych dla nas dniach. DziękujeMy już we troje - napisała.

PS Smutno mi tylko, że przez covid nie miałam okazji pospacerować po tych przepastnych korytarzach i skoczyć na colkę do sklepiku - może przy drugim się uda - dodała.