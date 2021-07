Jeszcze w lipcu na kanale youtubera Karola "Friza" Wiśniewskiego opublikowano nagranie, w którym widać jak członkowie "'Ekipy" wysadzają w powietrze auto.

Kupiliśmy ci audi i za chwilę je wystrzelisz w kosmos. Jest załadowane ładunkami wybuchowymi - 4 kilogramy trotylu i 100 litrów benzyny - mówi na nagraniu "Friz" do swojego menadżera.

Radny składa zawiadomienie do prokuratury

"Pierwszy raz w życiu złożę zawiadomienie do prokuratury o ściganie przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu" - zaczął wpis radny.

"Co trzeba mieć w głowie, żeby celowo zdetonować samochód i spowodować jego spalenie, które uwalnia ogromną ilość toksycznych związków do środowiska ???? Zastanawiam się co mają w głowie młodzi ludzie, którym tacy.... imponują? Chcecie czystego powietrza, środowiska?" - kontynuował na Facebooku Gacek.