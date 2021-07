Blanka Lipińska z okazji swoich urodzin nie ograniczyła się jedynie do publikowania życzeń od znajomych, ale złożyła je sobie samej.

Na Instagramie opublikowała wpis, w którym zwraca się do samej siebie.

Wszystkiego najlepszego, Blaniu! - zaczyna Lipińska pod najnowszym zdjęciem.

Życzę sobie, bym umiała zwolnić! Życzę sobie miłości, która zatrzyma mój świat! Życzę sobie szczęścia i wdzięczności, które sprawiają, że płaczę, śmiejąc się! - mówi.

Miałam 35 lat na to, by udowadniać coś komuś, to strasznie dużo czasu… Teraz życzę sobie żyć! Sto lat, Księżniczko Ciemności! - podsumowuje.

Wśród życzeń, które pojawiły się pod postem Blanki, pojawiły się te od Klaudi El Dursi.

A że każde słowa zawsze zamieniasz w rzeczywistość, wiem, że i Twoje życzenia się ziszczą. Najlepszego - napisała celebrytka.