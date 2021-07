Samuela Górska to była uczestniczka programu "Top model" i była dziewczyna Antka Królikowskiego. Choć była ulubienicą różnych marek, które chętnie podpisywały z nią kontrakty, jej dobra passa chyba właśnie się skończyła.

Reklama

Wszystko przez słowa, jakie wypowiedziała na nagraniu zamieszczonym na profilu Konfederacji.

Modelka wylicza w nim powody, dla których oddała swój głos na partię. Samuela Górska powiedziała m.in., że "nie chce żydostwa i LGBT" w Polsce.

Dlaczego popieram Konfederację? Dlatego, że jestem totalnie przeciwko socjalizmowi. Ja nie życzę sobie, by z moich wypracowanych pieniędzy, ktoś mi to zabierał i dawał tym, którzy sobie nie radzą albo nie chce im się po prostu. Jestem przeciwko bandzie czworga, która od upadku komuny i dłużej rządzi w Polsce. Są to ludzie skorumpowani, niekompetentni i obrzydliwi - mówi.

Konfederacja to jest drużyna mega młodych sympatycznych facetów, nie tylko facetów, bo są też świetne babki, z wielkim entuzjazmem, pomysłem na gospodarkę, na życie społeczne. Bo ja nie chcę też żydostwa, nie chcę LGBT, nie chcę wielu rzeczy, które obecnie są. Tylko Konfederacja mam wrażenie zapewnia taką normalność - dodaje.

Po tej wypowiedzi marki zaczęły zrywać z nią współpracę a internauci krytykować ją za słowa, które wypowiedziała. Jedną z osób, która krytycznie wypowiedziała się na temat jej słów byłą Karolina Korwin-Piotrowska.

To jest pani Samuela. Ta pani jest modelką (...). Ona m.in. jest za Konfederacją, nie chce »żydostwa« i LGBT+. Nie bądź jak ta pani. To, co mówi ta pani, nazywa się nietolerancja. Zawsze mnie zastanawia, co siedzi w głowach takich osób (...). Pozdrawiam jej agencję modelek oraz firmy, które z nią współpracują. Jeśli wiecie, jakie to firmy, piszcie na prv. Będę wiedziała, co omijać. Mamy rok 2021. Zaraz kolejna rocznica Powstania Warszawskiego. Odradza się, w blasku fleszy i przy poparciu polityków i skretyniałych mediów, nietolerancja, ksenofobia i faszyzm. Szczepionka drugiej wojny już nie działa. Czarno białe stosy trupów w nazistowskich obozach zagłady na nikim nie robią wrażenia. To było dawno. Można oficjalnie, do kamery z uśmiechem powiedzieć, że nie chce się "żydostwa". To przykre - napisała.

Jedną z firm, które zakończyły współpracę z modelką jest Gosia Baczyńska.

Marka Gosia Baczyńska nie współpracowała bezpośrednio z panią Samuelą Górską, występującą w charakterze modelki jednej z platform sprzedażowych, gdzie można kupić również nasze produkty. Zdjęcia z tej platformy były zamieszczane na naszych profilach, lecz po skandalicznej wypowiedzi modelki zostały z nich usunięte. Pracujemy też nad usunięciem wizerunku tej modelki z naszej strony internetowej. Przede wszystkim pragniemy z całą stanowczością oznajmić, że nie popieramy wypowiedzi, ani poglądów Pani Samueli Górskiej mając ogrom sympatii i poparcia dla grup wskazanych przez tę osobę - czytamy w oświadczeniu.