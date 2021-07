Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski wzięli ślub trzy miesiące temu.

W czwartek wieczorem zamieściła na Instagramie oświadczenie, w którym potwierdziła, że rozstała się z mężem.

Zaznaczyła, że rzadko komentuje doniesienia dotyczące swojej sfery prywatnej, ale teraz zdecydowała się zrobić wyjątek.

Jak wiecie, bardzo rzadko wypowiadam się na temat mojego życia osobistego, ale w związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi i licznymi spekulacjami, chciałabym, żebyście usłyszeli kilka słów bezpośrednio ode mnie - napisała.

Po trzech latach związku i trzech miesiącach od ślubu, z dnia na dzień nastąpił koniec mojego małżeństwa - wyjaśniła.

Dodała, że jest zaskoczona tym, co się stało.

Ta nagła zmiana była dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo odpowiedzialność, zobowiązanie i dane słowo są i zawsze będą dla mnie wartościami nadrzędnymi. Moja decyzja o ślubie była głęboko przemyślana i traktowałam ją bardzo poważnie - napisała.

Zaznaczyła, że do rozstania doszło kilka miesięcy wcześniej i nie ukrywała smutku z tego powodu.

Zapewne możecie sobie wyobrazić, co czuję i jak trudny jest to czas dla mnie i dla Marysi. Proszę więc wszystkich o uszanowanie naszego spokoju. Jeśli chcielibyście nas jakoś wesprzeć, to zachowajcie życzliwą ciszę - podsumowała.