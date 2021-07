Martyna Wojciechowska wzięła ślub z Przemysławem Kossakowskim pobrała się w październiku 2020 roku. Para o swoim ślubie poinformowała na Instagramie.

W mediach pojawiły się plotki o ich rozstaniu, a sami zainteresowani nie chcieli zabierać głosu.

Teraz Martyna Wojciechowska dodała wymowne zdjęcie na Instagramie. Pod pięknym górskim widokiem zamieściła wpis zawierający jedno słowo: "Cisza".

"To zapewne odpowiedź na dzisiejszy artykuł... Mam nadzieję, że to wszystko nie prawda ... Strasznie wam kibicuje", "Wymowne i piękne", "Mogliście sami ujawnić", "Wymowne i ja to szanuję" - pisali internauci.