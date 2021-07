Ostatnio o swojej orientacji zdecydowali się opowiedzieć m.in. Piasek, Sylwia Chutnik, Qczaj czy Łukasz Jakóbiak.

Teraz do tego grona dołączyła dziennikarka TVN24 Marta Warchoł.

Na swoim Instagramie zamieściła zdjęcie z ukochaną, Iwoną Widomską, która jest jej koleżanką z pracy.

Na zdjęciu zakochane całują się na na warszawskich bulwarach. Warchoł zdradziła, że chciała w ten sposób uczcić nie tylko Miesiąc Dumy, ale też własne urodziny.

Pride month for sure, but it’s my birthday #loveislove - napisała.

Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy.