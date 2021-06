Piłka nożna to jest taka dyscyplina sportu, że dopóki piłka w grze, jak mawiał Kazimierz Górski, dopóty możemy wygrać. Jest nieprzewidywalna. Dobrze o tym wiemy. Niestety nasze wyniki ostatnio są przewidywalne i to mnie bardzo smuci - oznajmił Cezary Pazura.

Uwielbiam naszych zawodników. To są bardzo utalentowani ludzie. Grają w świetnych ligach, w bardzo dobrych zespołach i wyróżniają się tam. Bardzo mi się podoba Klich. On świetnie gra w Leeds. Świetnie rozdaje piłki. Objawieniem jest Jóźwiak, choć wczoraj nie wyszedł mu ten mecz. Mamy naprawdę multum zawodników. Uwielbiam Bereszyńskiego. To jest fantastyczny obrońca. Kamil Glik jest solidnym zawodnikiem. Cały czas rozpaczam, dlaczego my nie tworzymy drużyny. My mamy zespół składający się z zawodników, których rozpozna się każdy szanujący się kibic piłki nożnej na świecie, więc my mamy gwiazdy - ocenił aktor.

Być może spięcie emocjonalne wiąże im nogi, bo oni rzeczywiście grają tak, jakby mieli związane nogi. Nie ma zgrania. Może trzeba więcej popracować z tą drużyną i dać jednego trenera na dłuższy czas, tak jak było z Adamem Nawałką - stwierdził artysta.