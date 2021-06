W rozmowie z dziendobry.tvn.pl zdradziła, jak wyglądała jej droga do sukcesu.

Wszyscy postrzegają mnie jako osobę, która ma farta, a to jest tak, że żeby być tu, trzeba bardzo ciężko pracować, mieć dużo wyobraźni, dużo wiary, dużo miłości do innych ludzi, nie pamiętać o porażkach, mieć to doświadczenie, ale nie przeżywać go dwieście tysięcy razy, tylko zostawić je za sobą. Nie można myśleć o ludziach, którzy zrobili ci krzywdę lub przynieśli coś złego, ale raczej wyciąć ich ze swojej pamięci, bo będą obciążać twój sukces – wyznała Gessler.