Polska przegrała mecz ostatniej szansy ze Szwecją na Euro 2021. Okazuje się, że zmagania naszych piłkarzy oglądali rodzimi celebryci. Po spotkaniu postanowili podzielić się wrażeniami ze swoimi fanami.

Ponieważ wyznaję zasadę, że trzeba zawsze patrzeć na jasną stronę życia, to proponuję skupić się na tym, jak strzelał Rober Lewandowski, bo nie ulega wątpliwości, że jest najlepszym piłkarzem świata. Co też udowodnił. A 3:2? Dobra tam, next time (następnym razem) - tak spotkanie ze Szwecją "zrecenzował" Tomasz Kammel.

Maciej Dowbor zdecydował się w komentarzu do przegranej Polaków ze Szwedami w Euro 2020 dodać wykonane metodą poklatkową wideo z wpisem, który brzmiał tak: A mogłem zostać dziećmi na kózkach! Sam nie wiem co powiedzieć?! Jakie są Wasze odczucia?! Bo w sumie walczyli do końca, ale błędy indywidualne, szczególnie przy pierwszej bramce karygodne. Z drugiej strony honor zachowany i trochę szczęścia zabrakło. Lewy i jego dwie poprzeczki, a później dwie bramki. Lewandowski wielki Jest i to nie podlega dyskusji. Żegnaj Euro 2020.

Szacun i tak ogromny. Jeśli ktokolwiek powie złe słowo na temat tej reprezentacji i dwóch ostatnich meczów, to przyrzekam, będzie świnią. Pierwszy mecz nie wyszedł, ale to jak zagrali i w meczu poprzednim i w tym meczu naprawdę zasługuje na szacunek. (...) W każdym razie naprawdę myślałam, że wygrają. Było tak blisko. Grali pięknie. Polacy po prostu pokazali klasę i brawo! Brawo! - to z kolei słowa Małgorzaty Rozenek-Majdan.

Piosenkarka Anita Lipnicka też nie omieszkała odnieść się do tego, co widziała podczas meczu.

Czy ja mogę zgłosić swoją kandydaturę na trenera reprezentacji? Bo wydaje mi się, że wiedziałabym jak rozbudzić ducha zwycięstwa w drużynie... Brak planu, brak polotu, zespołowego synchronu. Szkoda - stwierdziła.

Oliwier Janiak wyznał we wpisie na Instagramie, że Robert Lewandowski to wzór.

Dla mnie i tych wszystkich młodych ludzi jesteś przykładem, dziękuję jako ojciec, kibic, fan i w imieniu wszystkich dzieciaków Robercie Lewandowski. Dziękujemy pozostałym chłopakom z reprezentacji i jest nam strasznie smutno - napisał.

Z kolei Matylda Damięcka skomentowała mecz jak zawsze wymowną grafiką.