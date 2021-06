Tadeusz jest szczęśliwie zakochany. Jagoda też. Patrzeć na nich to wielka przyjemność. (...) Tadek nigdy nie udaje, to chyba jest "to" - mówiła Gessler w rozmowie z "Dzień dobry TVN".

Podkreśliła jednocześnie, że nie jest jedną z tych rodzicielek, które wtrącają się w życiowe wybory swoich dzieci.

Najlepszą radą jest to, że nie komentuję i się nie sprzeciwiam. Ich los należy do nich - stwierdziła Gessler.

Restauratorka, mówiąc o przyszłej synowej, komplementowała ją.

Znalazł fantastyczną partnerkę. Bardzo odpowiedzialną. Zależało mu na takiej kobiecie z fantazją... i dużym biustem - tak, jak ja - stwierdziła.