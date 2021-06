Agata Młynarska na swoim Instagramie napisała, że niedawno wyszła ze szpitala.

Dziennikarka od lat zmaga się z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Okazuje się, że to nie jedyna przypadłość z jaką zmaga się Młynarska.

Jestem! W tym stwierdzeniu kryje się wielka treść i sukces! Czy znacie takie momenty, kiedy macie poczucie, że was nie ma? Albo, że chcielibyście, żeby Was nie było? Nie będę ukrywać, że ostatni czas jest dla mnie trudny. Po powrocie ze szpitala odzyskuję chęć, żeby powiedzieć Wam- znów tu jestem! Nie dam łatwo za wygraną, nie poddam się i odzyskam to, co choroba chce zabrać. Wracam do pracy, do życia, do siebie - napisała.

Wszystkim, którzy tracą siły i nadzieję, przekazuję mnóstwo dobrej energii - dodała.

Zdjęcie po wyjściu ze szpitala opatrzyła m.in. hasztagiem "fibromialgia".

Fibromialgia to choroba reumatyczna, która objawia się bólem: stawów, mięśni, kości, w zasadzie całego ciała. Osoby dotknięte tym schorzeniem mogą odczuwać chroniczne zmęczenie, a także bezsenność. Diagnoza jest wyjątkowo trudna, a leczenie często opiera się na łagodzeniu objawów.