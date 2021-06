Kinga Duda budzi zainteresowanie mediów odkąd jej ojciec Andrzej Duda został prezydentem.

Tabloidy szybko ustaliły, że ukochanym Kingi jest student medycyny o imieniu Bartłomiej - syn dyrektorki jednego z krakowskich szpitali.

Tygodnik "Dobry Tydzień" donosił nawet, że obydwoje planują wziąć ślub.

Jak podaje Pudelek to tylko plotka. Zdaniem informatora serwisu Kinga i Bartek już się nie spotykają.

Żadnego ślubu nie będzie! Informacja podana przez jeden z tygodników była wyssana z palca. Związek Kingi i Bartłomieja to już przeszłość - mówi w rozmowie z serwisem osoba z najbliższego otoczenia Kingi Dudy.

Rozstali się w zeszłym roku, ale mają dobre relacje. Kinga ciągle wyjeżdżała - była w Stanach, Londynie, niedawno przeprowadziła się do Warszawy. Zaczęły im się rozmijać plany i uznali, że to nie ma sensu. Z tego co wiem, ona z nikim się teraz nie spotyka i skupia się na karierze - podaje informatorka.