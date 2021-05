Glenn Close zwierzyła się ze swojego traumatycznego dzieciństwa. 74-latka opowiedziała o dorastaniu w religijnej sekcie w nowym programie Oprah i księcia Harry’ego "The Me You Can’t See".

Należałam do grupy nazywanej MRA, pełnej zasad, kontroli. Nigdy nie jeździliśmy na wakacje, nie mieliśmy z rodziną wspólnych wspomnień. Byliśmy złamani - wyznała. Reklama Aktorka wraz z rodzeństwem została wysłana do siedziby sekty Moral Re-Armament w Szwajcarii. Spędzili tam 2 lata, a jej rodzina związana była z kultem przez 15 lat. Uważa też, że to właśnie dlatego nigdy nie potrafiła nawiązać stałej, udanej relacji. Close była zamężna 3 razy.