To zniszczyło życie Pam. Całkowicie zmiażdżyło ją i jej dzieci. Staraliśmy się to lekceważyć, ale to była katastrofa. Bo kradzież i udostępnianie tego materiału było formą napaści na tle seksualnym, nieprawdaż? Spowodowało to ogromną traumę Pameli, jej rodziny i przyjaciół. Moje serce jest teraz z Pammy. Wstydź się Lily James, kimkolwiek k... jesteś - napisała Courtney Love.

Prace nad miniserialem zatytułowanym "Pam i Tommy", który realizuje serwis streamingowy Hulu, już trwają.

W rolach głównych zobaczymy Lily James oraz Sebastiana Stana.