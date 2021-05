Kim Kardashian wygrała licytację stroju Janet Jackson. Piosenkarka miała go na sobie w teledysku do piosenki "If" z 1993 roku.

Kultowa kreacja została wylicytowana za 25 tysięcy dolarów. Reklama Jestem taką fanką, że nie mogę uwierzyć, że wygrałam to juliens_auctions - napisała Kim. Janet Jackson 16 maja skończyła 55 lat. Trzydniowa licytacja była ściśle związana z jej urodzinami. Kim na Instagramie oprócz pochwalenia się wygraną, złożyła życzenia swojej idolce.