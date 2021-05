Justyna Kowalczyk wrzuciła na Instagram zdjęcie, na którym widać jej sporych rozmiarów ciążowy brzuch.

Reklama

Nie wspomniała co prawda słowem o tym, że zostanie mamą, ale fani zaczęli jej gratulować.

To sprawiło, że Kowalczyk nie tylko podziękowała za gratulacje, ale kolejnym zdjęcie dała do zrozumienia, że to prawda.

Pozuje, zasłaniając się kwitnącymi na drzewie kwiatami i jeszcze raz dziękuje za gratulacje.

Bardzo Wam dziękujemy za wszystkie miłe słowa - napisała.