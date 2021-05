Dom jest dla mnie szczególnie ważny. Ciepło, jego klimat, a przede wszystkim… cięte kwiaty i świece. Kocham świece do tego stopnia, że zabieram je ze sobą na wyjazdy. Zapach w pokoju hotelowym przypomina mi dom i to, co kocham najbardziej – zdradził.

W marcu Jędrzejak otrzymał Telekamerę w kategorii „Najlepszy prezenter pogody”.

Marzyłem o tym, od kiedy świadomie zacząłem pracować w telewizji. To są takie nasze polskie Oscary. Byłem nominowany kilka razy. Jak odbierałem Telekamerę, to powiedziałem, że mogę podejrzewać, jak się czuł Leonardo DiCaprio, który był wielokrotnie nominowany, a pierwszą statuetkę dostał po wielu latach i wielu świetnych filmach - powiedział.