Rozstanie ze Zbyszkiem Zamachowskim nie było jedynym trudnym wydarzeniem w życiu Moniki.

Jej syn Tomek był jednym z tegorocznych maturzystów. Dziennikarka w wywiadach kilkukrotnie wyjaśniała, że jej syn ma zespół Aspergera.

Monika Zamachowska już w poniedziałek zamieściła na Instagramie post, w którym poinformowała, że jest "ledwo żywa z nerwów".

Co o maturze syna napisała Monika Zamachowska?

We wtorek wczesnym rankiem zamieściła wpis, w którym wyznała, jak bardzo jest dumna z syna.

Taki piękny poranek. Nie mogę spać. Dzisiaj, wraz z maturą mojego syna, kończy się pewien etap w moim życiu. To było 20 lat miłości, walki, szczęścia i pracy. Jestem z Tomka bardzo dumna, z tego, co osiągnął i z tego, jak sobie radzi. Sam fakt, że przystępuje do matury, jest dla mnie dowodem na to, że jego Asperger nie ma nad nami władzy. Od teraz mój syn będzie podejmował własne decyzje, choć zawsze będę go wspierać w 100%. Nie zmienia to faktu, że moja misja wychowawcza jest tutaj bliska końca. Jestem gotowa na nowe w moim życiu i wiem, że Tomek też. Kocham Cię, synku - napisała.