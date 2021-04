Jak co roku 25 osób nominowanych do Oscara dostanie ekskluzywne torby prezentowe. Wartość jednej to tym razem aż 205 tys. dolarów!

Wśród fantów znalazły się m.in. podróż do szwedzkiej latarni, wizyta w kalifornijskim spa, witaminy i suplementy, psi GPS czy… zabieg liposukcji. Dodatkowo, każda z toreb zawiera token do zbiórki pieniędzy na leczenie chorych na raka okrężnicy. Reklama Cel tegorocznej zbiórki to hołd w stronę nominowanego Chadwicka Bosmana, który zmarł właśnie na tę chorobę w sierpniu 2020 roku.