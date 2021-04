Dowiedziałem się jak osobista jest żałoba. Dopiero doświadczanie swojej własnej podróży przez to może prowadzić do uleczenia - wyznał aktor w majowym wydaniu hiszpańskiego "Esquire".

Gwiazdor zdradził też jak można pomóc komuś, kto zmaga się z utratą bliskiego.

Najważniejsza rzecz, którą możesz zrobić, to pozwolić tej osobie to przeżyć, nie komplikować tego. To moje doświadczenie - dodał.

Travolta stara się przywrócić sobie radość życia tańcem, muzyką i spotkaniami z ludźmi. Kelly Preston miała zaledwie 57 lat.