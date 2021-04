Marzena Rogalska po odejściu z TVP jest bardzo aktywna na swoim Instagramie. Teraz zamieściła wpis z okazji swoich 51. urodzin.

Deszcz za oknem, remont za ścianą, kurier dzwoni… Zobacz no, tiruriruram, zobacz no, tłiiiiiiruram, czyje, czyje urodziny dzisiaj są… - zaczęła swój urodzinowy wpis Marzena Rogalska, dołączając do niego zdjęcie z ogromnym bukietem kwiatów i balonami.

Dalej Rogalska wyznaje, że jest bardzo szczęśliwa, zwłaszcza ze względu na swoją rodzinę.

Leżę wciąż w łóżku, dobrze mi, jak ja lubię moje życie. Przed chwilą rozmawiałam z siostrą i mamą, która tradycyjnie przypomniała, że urodziłam się nad ranem - 25 minut przed czwartą, kocham te nasze urodzinowe pogaduchy - napisała uśmiechająca się do obiektywu jubilatka.

Kto złożył życzenia Rogalskiej?

Fani i przyjaciele nie szczędzili jej ciepłych słów i życzeń.

Kochana, cudowności. Spełnienia najskrytszych marzeń! - napisała Joanna Koroniewska.

Najlepszego Marzenka. Jesteś cudowna - napisała z kolei Ada Fijał.

Pięknego życia pani Marzenko, 100 lat i spełnienia wszystkich marzeń!, Zdrówka przede wszystkim! - komentowali fani Marzeny Rogalskiej.