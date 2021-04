Zaczynała w dziecięcym chórze Legenda, a później wraz z przyjaciółmi współtworzyła zespół Opole Gospel Choir. Redakcji "Uwagi!" pokazała gdzie mieszkała 10 lat.

Nie miałam daleko do szkoły. Obserwowałyśmy wszystko z balkonu. Pamiętam jak co chwilę ktoś dzwonił do szkoły i mówił, że jest bomba, siedziałyśmy z siostrą i patrzyłyśmy czy wybuchnie - powiedziała Kurdej-Szatan.