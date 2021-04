Artur Barciś w listopadzie ubiegłego roku poinformował, że walczy z koronawirusem.

Reklama

Zamieścił nawet na YouTubie specjalny film. Na nagraniu wyraźnie osłabiony aktor recytuje autorski wiersz, w którym opowiedział o przebiegu choroby, chcąc tym samym ostrzec fanów przed jej skutkami.

Kilka dni później ogłosił, że udało mu się dołączyć do grona ozdrowieńców.

Gdzie zaszczepił się Barciś?

Wraz z początkiem kwietnia Barciś mógł się zaszczepić przeciwko COVID-19. Musiał jednak pokonać sporo kilometrów.

Skierowano go do punktu we wsi Żelazna Rządowa w gminie Jednorożec, która jest oddalona od Warszawy o ponad 130 kilometrów.

Aktor zapewniał, że wyprawa nie stanowi dla niego większego problemu i 1 kwietnia stawił się na szczepienie.

Jego wizyta odbiła się szerokim echem. Aktor spotkał się z lokalnymi władzami i przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich.