Gwiazda przed 11. rokiem życia przeszła aż 5 operacji. Dorastałam z chroniczną chorobą. Miałam przewlekłą alergię, często przebywałam w szpitalach - wyznała.

Gdy sama doczekała się dzieci, chciała mieć pewność, że zawsze będzie dla nich dostępna. To właśnie dlatego już od wielu lat nie skupia się na filmowej karierze. Nie mogę wrócić do tego, co robiłam i być autentyczna. Po prostu nie mogę, bo nie zależy mi na tym tak jak wtedy. Chcę spędzać jak najwięcej czasu z dziećmi - powiedziała.