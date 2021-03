Andrzej Piaseczny na opublikowanym wideo mówi, że ma koronawirusa i trafił do szpitala po 10 dniach chorowania w domu.

Reklama

Widać, że mówienie przychodzi mu z trudem i jest podłączony do aparatury podającej mu tlen przez rurki umieszczone w nosie.

Kochani wolałbym się w tym stanie w ogóle nie pokazywać, ale wiem, że jest jeszcze wielu ludzi, którzy dosłownie mają to w nosie to, co może się z nami wydarzyć. Też myślałem, że przejdę to wszystko spacerkiem, ale po 10 dniach chorowania w domu musiałem się znaleźć tutaj - mówi na nagraniu.

Przeprasza swoich fanów, którzy oczekiwali na jego koncerty i mówi, że ma nadzieję na spotkania w przyszłości.

O co na nagraniu prosi Piasek?

Artysta dziękuje lekarzom i pielęgniarkom, którzy się nim opiekują i prosi, by wszyscy przestrzegali zasad bezpieczeństwa i higieny w dobie pandemii.

Bądźcie zdrowi i trzymajcie się, bardzo proszę, zasad bezpieczeństwa i higieny. Bardzo też dziękuję wszystkim, którzy naprawdę z pasją i zaangażowaniem się tutaj się mną zajmują. Zdrowia! - mówi.