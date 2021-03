W piątkowy poranek w TVP2 ogłoszono, że w tym roku na Eurowizji reprezentować będzie nas Rafał Brzozowski.

Piosenkarz wykona utwór "The Ride". Jego udział w konkursie już spotkał się z krytyką. Do grona sceptyków jego sukcesu dołączyła Elżbieta Zapendowska.

Co skrytykowała Zapendowska?

W rozmowie z "Faktem" nauczycielka śpiewu stwierdziła, że nie wróży Polsce sukcesu.

Nie mamy najmniejszych szans, żeby wejść do finału. Muzyka, którą reprezentuje Rafał Brzozowski, to po prostu nie jest dobra muzyka. On wygląda na sympatycznego chłopaka, ale nie każdy sympatyczny chłopak powinien śpiewać. Przyznam szczerze, że mało mnie obchodzi jego kariera, ale uważam, że to naprawdę kiepski wybór - ocenia w rozmowie z tabloidem Zapendowska.