Agustin Egurrola niedawno poinformował o tym, że się ożenił i spodziewa się dziecka.

Teraz pochwalił się w sieci narodzinami syna.

Maluch będzie nosił imię Oscar. Chłopiec waży 3,69 kg i mierzy 54 cm.

I oto on! Oscar Agustin Egurrola! 7.03.21 r., 1:49, 3690 g, 54 cm. Mama spisała się na medal. Ale tata też był dzielny. Czekamy na wasze gratulacje, bo co jak co, ale niezły kocur z tego Oscara - napisał na Instagramie. Na zdjęciu, które zamieścił trzyma chłopca w objęciach i uśmiecha się do obiektywu.