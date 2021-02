Marzena Rogalska tydzień temu poinformowała, że po ponad dekadzie zakończyła współpracę z Telewizją Polską.

Oświadczenie w tej sprawie opublikowała na swoim instagramowym profilu.

Prezenterka pojawiała się w przygotowanym dużo wcześniej spocie stacji TVP Kobieta.

W kulminacyjnym momencie nagrania zdzierała z siebie maskę z twarzą Tomasza Kammela. Okazuje się, że ten fragment został wycięty przez TVP.

Kto zastąpił Marzenę Rogalską w spocie TVP Kobieta?

Zastąpiła ją wchodzącą w kadr uśmiechniętą Izabella Krzan.

Nową wersję spotu Telewizja Polska zaprezentowała właśnie podczas czwartkowej konferencji ramówkowej. Kanał rozpocznie nadawanie już 8 marca.

TVP Kobieta będzie wyjątkowym kanałem wyspecjalizowanym - mądrym, misyjnym oraz pełnym pasji i inspiracji. Stacja będzie się wyróżniać dobrą, nowoczesną i zróżnicowaną ofertą programową. Jestem przekonana, że będziemy nr 1 wśród stacji lifestylowych w Polsce - zapowiada w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl pewna sukcesu przedsięwzięcia szefowa kanału, Iwona Bocian-Zaciewska.

TVP Kobieta tworzyć będą wyjątkowe niesamowite kobiety - ekspertki w swoich dziedzinach. TVP Kobieta będzie pełna empatii jak Marta Manowska, pełna siły i pasji jak Milka Raulin, wykwintna i pięknie przyprawiona jak Agnieszka Mielczarek czy wreszcie - kolorowa i pachnąca jak kwiaty w ogrodzie Joanny Lewandowskiej - mówi.

Chciałabym, żeby kobiety w Polsce za pół roku, za rok mogły powiedzieć o TVP Kobieta: "To jest moje miejsce, to bliska mi stacja, tu odpoczywam, tu się relaksuję, tu tez uczę się oraz znajduję inspiracje do nowych aktywności" - dodaje.