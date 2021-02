W dniu ślubu Edyta Pazura miała na sobie zabudowaną suknię, która była dopasowana do jej ciążowego brzucha.

W instagramowym wpisie zdradziła, że na ślubnym kobiercu stanęła w zaawansowanej ciąży.

Dobrze mieć koleżankę, która ma salon sukni ślubnych. Można przyjść i bezkarnie wskoczyć w taką jedną ulubioną... Tym bardziej, jak własny ślub bierze się w 8. miesiącu ciąży, bo jest się na tyle upartym, że chce się wyjść za mąż tylko w maju - napisała żona Cezarego Pazury.

Jak poznali się Pazurowie?

Edyta i Cezary Pazurowie poznali się w pociągu. 31 maja 2007 r. aktor wracał z Krakowa do Warszawy. Z powodu mgły, która spowijała miasto, zdecydował się na podróż pociągiem, a nie samolotem. Podczas podróży Cezary Pazura zgłodniał i udał się do wagonu Wars, gdzie poznał właśnie swoją przyszłą żonę.

Zapracowany, zmęczony, ale nie miałem powodu do narzekań. Nie czułem jednak, że za chwilę wydarzy się coś, co zaważy na moim życiu. A tu… dostałem prezent na Dzień Dziecka, bo to było w przeddzień 31 maja - powiedział Cezary Pazura na łamach "Vivy!".