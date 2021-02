Cztery lata temu zmarła córka piosenkarki - Pamela Bem-Niedziałek. Zmagała się z nowotworem.

Od tamtej pory Ewa Bem nie gra koncertów, a w 2018 r. ogłosiła zakończenie kariery muzycznej.

W dniu jej 70. urodzin udzieliła wywiadu radiowej Dwójce.

Zapytana, czy wróci jeszcze na scenę, odpowiedziała, że nie wyobraża sobie tego.

Tak się wydarzyło okrutnie w moim życiu, że odeszła nasza córka, Pamela. To już było cztery lata temu. Nie chcę już mówić, jakie uczucia temu towarzyszyły, ale to tak całkowicie moją optykę na życie zmieniło, że jakoś na razie scena nie mieści się w tym nowym obrazie. Ale ogromnie brakuje mi publiczności, kontaktu z muzykami, tworzenia na scenie, to jest coś niepowtarzalnego, czego nie da się niczym zastąpić - powiedziała Ewa Bem.