Pytania, które zadawali piosenkarce fani dotyczyły m.in. programów "The Voice of Poland" i "The Voice Senior".

Urszula Dudziak powiedziała, że nie ma pojęcia o tym, czy TVP przedłuży z nią kontrakt.

Jeden z widzów zapytał, czy zamierza przejść na emeryturę.

Na co?! Na emeryturę?! A co to takiego jest?! - zapytała przekornie.

Mnie to w ogóle nie dotyczy. Mam przecież dopiero 77 lat i dopiero się rozkręcam. Jest to najpiękniejszy okres w moim życiu. Jestem w takiej formie i wszystko mi wolno, ha ha. Emerytura mnie nie dotyczy. Absolutnie! - oznajmiła.