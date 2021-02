Program "Rozenek cudnie chudnie" już przed premierowym odcinkiem wzbudził olbrzymie emocje. Co robić, by po porodzie odzyskać zgrabną sylwetkę i dobrą formę? Z jakich diet skorzystać? Do jakich specjalistów udać się po poradę? Cykl TVN Style zburzy mit gwiazd, które miesiąc po narodzinach dziecka mogą pochwalić się już wysportowanym ciałem! Widzowie będą towarzyszyć Małgorzacie Rozenek-Majdan w jej drodze po zdrowie.

Reklama

Jak zaczniesz dopuszczać do siebie kieliszek wina, jedno ciasteczko w sobotę, kawałeczek drożdżówki, to nagle się zorientujesz, że codziennie robisz coś nie tak. Przychodzi moment, kiedy musisz sobie powiedzieć, że robisz to dla swojego zdrowia - wyznała.

Jak na jej konsekwencję reagował Radosław?

Podobam się Radziowi niezależnie od tego jak wyglądam, a najbardziej w rozciągniętej piżamie, wtedy nazywa mnie swoim dzidziusiem - powiedziała.

Kolejny odcinek już dziś o 20:10 na TVN Style.