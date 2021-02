Ida Nowakowska, Joanna Jędrzejczyk i Austin Egurrola to skład nowego jury programu "Dance, dance, dance".

Miałam wystąpi jako uczestniczka, ale moje plany mi to uniemożliwiły. Trenuję każdego dnia, ale gdy niedawno dostała ofertę bycia jurorką, to zmieniłam pewne plany, które mogłam i będę w jury. To coś ciekawego dla mnie. Lubię się sprawdzać w różnych dziedzinach życia, wyjść ze strefy komfortu - mówiła Jędrzejczyk.

Dodała, że nie będzie krzyczeć na ludzi, choć "jest bardzo wymagająca".

Agustin Egurrola będzie nie tylko jurorem, ale też głównym choreografem programu.

Jak otrzymałem tę propozycję, to długo się nie zastanawiałem - powiedział.