Ja też kiedyś byłam w tym hotelu. Fantastyczne miejsce na totalnym odludziu. Tam są cudowne kąpiele w siarce. Wchodzisz do siarki, moczysz d**ę i wychodzisz jak młody bóg. Po prostu pani Krystyna zapragnęła spotkania z siarką – mówiła Agata Młynarska w prowadzonej z Andrzeje Chyrą rozmowy na Instagramie.

Reklama

Dziennikarka wybrała się do SPA, w którym przebywała Pawłowicz wraz z aktorką Joanną Kurowską.

Siedziałyśmy w tej siarce od rana do nocy i widać efekty - wspominała.

Co na to Andrzej Chyra?

Andrzej Chyra również skrytykował zachowanie sędzi TK.

Te żenujące ogłoszenia, że już panujemy nad pandemią. Ta propaganda sukcesu jak z lat 70., 80. To jest straszne. To będzie trwało i z tym powrotem do teatrów to nie jestem przekonany. Na jesień, może w przyszłym roku czuję, że to dopiero puści - mówił.

TK wydał oświadczenie w sprawie:

"Od wielu lat regularnie, co kilka miesięcy, jest pacjentką Poradni Rehabilitacyjnej ośrodka Malinowy Zdrój w Solcu-Zdroju, gdzie korzysta z rehabilitacji i zabiegów leczniczych" - napisano. Krystyna Pawłowicz zapewniała, że podstawą wyjazdu do hotelu było skierowanie od lekarza, które uzyskała ze względu na swój stan zdrowia. Była posłanka PiS miała tam przebywać od końca stycznia.