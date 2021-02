Nie możemy się doczekać tej pięknej chwili - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" żona prezesa TVP.

Joanna i Jacek Kurscy zdradzili również, jakie imię wybrali dla dziewczynki.

Jak będzie miała na imię córka Kurskiego?

Gdy moja mama trafiła do szpitala, Joanna była przy mnie. Miałem poczucie, że Bóg jedną ukochaną kobietę mi zabiera, a drugą daje. Tak zresztą widziała to moja mama w naszej ostatniej rozmowie. Dlatego jestem szczęśliwy, że sama Joanna zaproponowała, by nasza córka miała na imię Anna po mamie. A nawet pełniej - w linii kobiet w naszej rodzinie z polskiego Podola - Anna Klara Teodora - powiedział Kurski.

Jacek Kurski mocno przeżył śmierć swojej mamy. Pożegnał ją w mediach społecznościowych cytując wiersz Konstantego Ignacego Gałczyńskiego "Spotkanie z matką".

Ona mi pierwsza pokazała księżyc i pierwszy śnieg na świerkach i pierwszy deszcz. Byłem wtedy mały jak muszelka, a czarna suknia matki szumiała jak Morze Czarne (…) Mamo, dziękuję, że byłaś, dziękuję za wszystko - napisał.