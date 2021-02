Według zagranicznych mediów para nie ma już ze sobą kontaktu. Raper miał również zabrać 500 par butów z ich wspólnego domu w Calabasas.

O zakończeniu 6-letniego małżeństwa mówi się od kilku tygodni. Kardashian zatrudniła również prawniczkę specjalizującą się w rozwodach. Fani mają dowiedzieć się na ten temat więcej w najnowszym i ostatnim sezonie „Keeping Up with the Kardashians”.